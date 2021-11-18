Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" sözlerine yanıt: Ne söylemişim de doğru değil

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 4,5 saat süren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında 10 Kasım'da gerçekleşen görüşme de gündeme gelmişti. Karamollaoğlu'nun görüşmeye ilişkin açıklamalarına değinen Erdoğan'ın, "Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor" dediği belirtilmişti.

"İADE-İ ZİYARET DÜŞÜNÜYORDUM, BU SAKIT (DÜŞMÜŞ) OLDU"

Karamollaoğlu'nun bir tek yüzde 50+1'e ilişkin açıklamasının doğru olduğunu, onun dışındaki konuşmaların geçmediğini aktaran Erdoğan'ın, "Dediği tek doğru orasıydı. Bunun dışındaki açıklamalarından maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede yalnızdık, bir tek Temel Bey ve ben vardık. İade-i ziyaret düşünüyordum, bu sakıt (düşmüş) oldu" ifadelerini kullandığı ifade edilmişti.

"SON DERECE ŞAŞIRDIM VE ÜZÜLDÜM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından gözler Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çevrilmişti. Sputnik Türkiye Radyosu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren Karamollaoğlu, "Son derece şaşırdım ve üzüldüm. Ne söylemişim de doğru değil" dedi.

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