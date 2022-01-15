Koronavirüs tedavisi gören Karamollaoğlu hastaneden taburcu oldu - Haberler
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Koronavirüs tedavisi gören Karamollaoğlu hastaneden taburcu oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, 4 Ocak'ta koronavirüse yakalandıktan 5 gün sonra tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı. Tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu, taburcu edildi.

EVİNDE DİNLENECEK

Partiden yapılan açıklamada, "Genel başkanımız hastaneden taburcu oldular. İstirahat süreci bugün itibarıyla evde devam edecek" denildi.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Karamollaoğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle herkesi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'a bir kez daha hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; bugün hastaneden taburcu oldum, birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs tedavisi gören Karamollaoğlu hastaneden taburcu oldu

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