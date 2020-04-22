Karamanlı kovboy kamerada...Elleriyle büyüttüğü boğa ile rodeo yaptı
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Karamanlı kovboy kamerada...Elleriyle büyüttüğü boğa ile rodeo yaptı

Karamanlı kovboy kamerada.

22.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:14
Karamanlı kovboy kamerada...Elleriyle büyüttüğü boğa ile rodeo yaptı

Karamanlı kovboy kamerada...Elleriyle büyüttüğü boğa ile rodeo yaptı

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı İkizçınar köyünde bir genç, boğaya binerek adeta kovboy gibi rodeo yaptı.

İkizçınar köyünde yaşayan, ailesiyle hayvancılık yapan Emre Ersoy (21), 2 yıl önce doğan boğaya "Paşa" ismini verdi. Kendisi de hayvanları çok seven ve bakımlarıyla ilgilenen Ersoy, boğayı da kendi elleriyle besleyerek büyüttü. Emre Ersoy, denemek için boğanın sırtına bindi. Sosyal medyada görüntü paylaşan Ersoy, "Bugün çok çılgınca birşey yapacağız. Paşa'nın sırtına bineceğim" diyerek boğanın sırtına bindi. Boğa huysuzlanırken, Ersoy bir süre üstünde kalmaya başardı. Ersoy, boğanın sırtına binme anlarının görüntüsünü sosyal medyada yayınlayınca büyük ilgi çekti.

"Önce sevdi, sonra sırtına bindi"

Ersoy, kendine ait sosyal medya hesabında paylaşılan görüntüde önce boğayı sevdi sonra sırtına binerek adeta rodeo yaptı. Sırtına binilmesine alışkın olmayan boğa önce huysuzlansa da sonra sakinleşti. Paşa ile aralarında tarifsiz bir sevgi bağı olduğunu ifade eden Ersoy, "Paşa burada doğdu ve ben büyüttüm. Şu anda 2 yaşında. Aramızdaki bağ, sadece bir hayvan insan ilişkisi değil. Küçükken beraber tarlaya gittik, onu traktöre bindirerek gezdirdim. Ondan sonra bana bambaşka bir sevgi duymaya başladı. Kiloca benden çok cüsseli olduğu için ben onun üstüne binsem bile beni rahatça taşıyor. İşkence açısından değerlendirmememiz gerekiyor bu meseleyi. Görüntüleri sosyal medya hesabımda yayınlayınca herkes çok beğendi izledi. Ben de çok şaşırdım bir çoban olarak. Şu anda 80 tane büyükbaş hayvanımız var, 20-30 tane inek geri kalanları buzağı ve paşa" dedi.

Kaynak: İHA

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