KARAMAN Yükledikleri sulama borularının altında kaldılar Yükledikleri sulama borularının altında kaldılarKARAMAN'da, tarım işçisi İbrahim Akşit (16) ve İmam Yüksel (23), römorktan devrilen sulama borularının altında kaldı.

Yükledikleri sulama borularının altında kaldılar

KARAMAN'da, tarım işçisi İbrahim Akşit (16) ve İmam Yüksel (23), römorktan devrilen sulama borularının altında kaldı. Boruların altından yaralı olarak çıkarılan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bu sabah, Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kisecik köyünde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak gelen İbrahim Akşit ve İmam Yüksel, sulama borularını, çalıştıkları tarlaya götürmek için traktör römorkuna yükledi. Ancak borular, Akşit ve Yüksel'in üzerine devrildi. Boruların altından diğer işçiler tarafından kurtarılan 2 işçi, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA