Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da seyir halindeki otomobil, motor kısmında elektrik aksamı kaynaklı alev aldı.

KARAMAN'da seyir halindeki otomobil, motor kısmında elektrik aksamı kaynaklı alev aldı. Yoldan geçen sürücülerden biri aracındaki damacana suyla, bir başka sürücü de yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Mehmet Öztoprak yönetimindeki 70 AAY 984 plakalı otomobil, seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Öztoprak, aracını durdurup indi. Bu sırada yoldan geçen sürücülerden biri aracındaki damacana suyla, bir başka sürücü de yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ve soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik aksamından kaynaklandığını belirledi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

?


Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler
Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler
Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler
Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler
Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler
Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler
Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler
Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler
Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler
Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler
Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler
Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler
Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Binali Yıldırım
Magazin Alişan Demet Akalın Serenay Sarıkaya Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 21:52:08. #1.14#
title