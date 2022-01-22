Karaman-Mersin kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Haberler
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Karaman-Mersin kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Karaman-Mersin kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da kar yağışı nedeniyle Karaman-Mersin kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

KARAMAN (AA) - Karaman'da kar yağışı nedeniyle Karaman- Mersin kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Kent çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Mersin yönüne gidecek araçlara zincir taktırıyor. Çekici türü araçlar ise kent girişindeki akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Karayolları ekipleri de Karaman-Mersin karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışma yapıyor.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

Sertavul Geçidi, Karaman, Mersin, kar, Güncel, Haber

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