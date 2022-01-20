Karaman İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Göç Uzmanı Ayşe Çetin, ilde bulunan yabancıların eğitim ve kurs hizmetlerine erişimleri ve uyumuna yönelik bir sunum yaptı.

Sunumda Çetin, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik eğitim politikaları, eğitimlerinde aktif rol alan eğitim kurumları ile yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi sürecinde yaşanan sorunlar ele aldı.

Toplantı, katılımcıların konuyla ilgili görüş ve önerilerinin ardından sona erdi.

Valilik binasında, Vali Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Öner ile kurulun diğer üyeleri katıldı.