Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Çayır, yapımı devam eden köy yollarını inceledi

Karaman'da İl Özel İdaresi tarafından yapılan yol çalışmaları yerinde incelendi.

Karaman'da İl Özel İdaresi tarafından yapılan yol çalışmaları yerinde incelendi.

İl Genel Meclisi Başkanı Eyüp Çayır, İl Özel İdaresi ekiplerince yapım ve tamiratı devam eden Sarıkaya ve Taşkale, Karacaören köy yolu, Ayrancı - Karaağaç, Sudurağı- Ayrancı karayolu ile Akçaşehir- Karaağaç köy yolunda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Çayır, çalışanlara teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

İncelemelere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, Merkez İl Genel Meclisi Üyeleri Hakkı Karaduman, Adem Kapar, Mustafa Yangöz, Mustafa Atabay da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin