Karaman Futbol Kulübü'nün yeni yönetiminden Vali Işık'a ziyaret - Haberler
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Karaman Futbol Kulübü'nün yeni yönetiminden Vali Işık'a ziyaret

AA, Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman Futbol Kulübü'nün yeni yönetiminden Vali Işık'a ziyaret

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Futbol Kulübü'nün yeni yönetimini makamında kabul etti.

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Futbol Kulübü'nün yeni yönetimini makamında kabul etti.

Karaman'ı 3. Lig'de temsil eden ve yapılan olağanüstü kongre sonrası Karaman Belediyespor olan ismi Karaman Futbol Kulübü olarak değiştirilen kulübün yeni başkanı Süleyman Han ve yönetim kurulu üyeleri Vali Işık'a hedefleri hakkında bilgiler vererek, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette yeni yönetime hayırlı olsun diyen Vali Işık da kulübün Karaman'ı en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancını belirterek başarılar diledi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

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