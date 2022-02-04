Karaman'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si adli kontrolle salıverildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si adli kontrolle salıverildi

AA, Mehmet Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Karaman'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si adli kontrolle salıverildi

Karaman'daki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARAMAN (AA) - Karaman'daki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında aranan bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktan salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheli, 3'ü ev hapsi tedbiriyle olmak üzere adli kontrolle salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen kişileri takibe almış, şüphelilerin kasten yaralama, yağma, uyuşturucu ve silah ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlara karıştıkları belirlenmişti. 2 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanmıştı.

Karaman'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si adli kontrolle salıverildi

Karaman'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si adli kontrolle salıverildi

Karaman'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si adli kontrolle salıverildi

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Gözaltı, Karaman, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title