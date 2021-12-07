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Karaman'da yangın

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Karaman'da yangın

Karaman'da, merkeze bağlı Taşkale köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KARAMAN (AA) - Karaman'da, merkeze bağlı Taşkale köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köye bağlı Atatürk Mahallesinde Abdullah Bozkurt'a ait müstakil evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların çıktığını gören köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında evin bitişiğindeki traktör kullanılamaz hale gelirken, evde de hasar meydana geldi.

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AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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