Karaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Dinç (58), yönetimindeki 70 EE 318 plakalı otomobil seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazada, Cemile Dinç Aslandağ (34), olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüyle otomobilde yolcu olarak bulunan torunları E.A (8) ve A.S.A (1), ile eşi Zeynep Dinç (53) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları özel bir hastanede tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN