Karaman'da sporculara çanta ve eşofman dağıtıldı

KOPSOGEP programı kapsamında finanse edilen Karaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Çocuklar Geleceğimiz" projesi kapsamında eskrim sporu yapan çocuk sporculara çanta ve eşofman dağıtımı yapıldı.

KOPSOGEP programı kapsamında finanse edilen Karaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Çocuklar Geleceğimiz" projesi kapsamında eskrim sporu yapan çocuk sporculara çanta ve eşofman dağıtımı yapıldı.

KOP İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur ve Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş arasında imzalanan, Karaman'da yaşayan çocuk ve gençleri kapsayan "Çocuklar Geleceğimiz" projesi ile çocukların suça karışma oranlarını düşürmek amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Bu faaliyetler kapsamında çocuklar, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri nezaretinde Karaman Çok Amaçlı Spor Merkezi'nde eskrim sporu yapıyorlar. Bugün düzenlenen törenle eskrim yapan öğrencilere Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık tarafından çanta ve eşofman hediye edildi.

Törene İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu