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Karaman'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Karaman'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Karaman'da sokak hayvanlarının yoğun olarak dolaştığı bölgelere ekipler tarafından mama ve yem bırakıldı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da sokak hayvanlarının yoğun olarak dolaştığı bölgelere ekipler tarafından mama ve yem bırakıldı.

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü (DKMP) ile Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimi (HAYDİ) ekipleri, kış nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için boş alanlara yem bıraktı. Ekipler, çuvallarla getirdikleri kedi ve köpekler için mama ve yemleri, hayvanların yoğun olarak dolaştığı arazilere bıraktı.

Yetkililer, sokak hayvanları için arazilere bundan sonrada yem bırakmaya devam edeceğini söylediler. - KARAMAN

Karaman'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Karaman'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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