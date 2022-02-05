Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 kişi yaralandı - Haberler
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Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 kişi yaralandı

AA, Kemal Önder Demirkollu - Güncel
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Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 kişi yaralandı

Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Edebali Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı'nda, sürücüleri öğrenilemeyen 70 AAT 970 plakalı hafif ticari araç ile 70 DS 985 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 kişi yaralandı

Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 kişi yaralandı

Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 kişi yaralandı

Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 kişi yaralandı

AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel

Otomobil, Karaman, Tragger, Şehit, Güncel, Haber

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