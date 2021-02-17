Karaman'da "Okulum Temiz" belgesi okul yöneticilerine verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karaman'da "Okulum Temiz" belgesi okul yöneticilerine verildi

17.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:50
Karaman'da

Karaman'da okullarda hijyenin geliştirilmesi ve enfeksiyonla mücadelenin sürekliliği amacıyla yürütülen "Okulum Temiz" belgelendirme programı kapsamında, Karaman'da 78 okula belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından verildi.

Karaman'da okullarda hijyenin geliştirilmesi ve enfeksiyonla mücadelenin sürekliliği amacıyla yürütülen "Okulum Temiz" belgelendirme programı kapsamında, Karaman'da 78 okula belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim kurumlarında hijyen standartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzuna göre belirlenen şartları yerine getiren okullara İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından "Okulum Temiz" belgeleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında çalışmalarını tamamlayarak belgelerini alan okul yöneticilerini tebrik etti.

Program, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın okullara belgelerini vermesi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ünal Karaman Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Terör Beşiktaş Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman'da "Okulum Temiz" belgesi okul yöneticilerine verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 11:10:27. #1.15#
title