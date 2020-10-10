Karaman'da midibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Karaman'da midibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

10.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:00
Karaman'da midibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Karaman'da midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Karaman'da midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yalçın Taş (21) yönetimindeki plakasız motosiklet, Hürriyet Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Veliditogan Bulvarı'nda, Ahmet K. idaresindeki 33 KMJ 52 plakalı midibüsle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Taş ve motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Şahin (21) yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Midibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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