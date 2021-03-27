Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı (3)
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Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı (3)

KURTARILMA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDIKaraman'da, kara saplananan araçta mahsur kalan, yanındaki 2 kişiye ulaşılan, kendisi ise 4'üncü gününde bulunan Ege Kabalak'ın kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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KURTARILMA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Karaman'da, kara saplananan araçta mahsur kalan, yanındaki 2 kişiye ulaşılan, kendisi ise 4'üncü gününde bulunan Ege Kabalak'ın kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde jandarmanın ulaştığı Kabalak, üşüdüğünü söylüyor. Jandarma personeli ise üzerindeki montu çıkarıp Ege Kabalak'a veriyor.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mustafa ERCAN/MERSİN,


Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı (3)
Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı (3)
Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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