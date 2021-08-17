Karaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
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Karaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Karaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Karaman'da çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde yapımı devam eden bir bina inşaatında çalışan Uğur Koç (35), dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

Karaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Karaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Karaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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