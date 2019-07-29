Karaman'da gölette boğulan genç, toprağa verildi

Karaman'da serinlemek için girdiği gölette boğulan 17 yaşındaki genç toprağa verildi.

Merkeze bağlı Zengen köyüne pikniğe gittiği ailesi ile piknik yaptıkları yerin yakınlarındaki Gödet Göleti'ne giren ve boğulan Bünyamin Kaya, Yeşil Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaman Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Kaya'nın cenaze törenine Karaman Valisi Fahri Meral, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA