Karaman'da "Felsefe Yolculuğu" sergisi açıldı - Haberler
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Karaman'da "Felsefe Yolculuğu" sergisi açıldı

Karaman'da
AA / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel

Karaman'da, "Felsefe Yolculuğu" isimli serginin açılışı gerçekleştirildi.

KARAMAN (AA) - Karaman'da, "Felsefe Yolculuğu" isimli serginin açılışı gerçekleştirildi.

Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki "Felsefe Yolculuğu" isimli serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İsmail Kılınç ve Abdurrahman Kurt, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşim Tunca, Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından proje öğretmeni ve öğrencileri tarafından protokol üyelerine sergi alanı gezdirildi.

AA / Kemal Önder Demirkollu - Son Dakika Haberleri

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