Karaman'da cinayet

21.08.2019 11:40

Karaman'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alacasuluk Mahallesi Kale kavşağında Oktay K. ve İsa K. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Oktay K., otomobilinden aldığı bıçakla İsa K'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsa K., müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, emniyet mensuplarınca kısa süre sonra gözaltına alındı.

Kaynak: AA