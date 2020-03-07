Karaman'da "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası yapıldı

07.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:14

Karaman'da 'Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası' gerçekleştirildi.



Karaman'da özel bir Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen 'Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası', İlyas Küçüker İlkokulunda gerçekleştirildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından turnuva hakkında bilgi veren İlyas Küçüker İlkokulu Müdür Yardımcısı Kazım Gevrek, yaptığı açılış konuşmasında, "Karaman'da ilk defa böyle bir turnuva düzenleniyor. Her okuldan her oyun için birer tane öğrenci göndermelerini istedik. Yarışmalar 9 farklı kategori şeklinde düzenlenecek. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.



İlkokul, ortaokul ve özel eğitim öğrencileri düzeyinde gerçekleştirilen turnuva sekiz kategoride yapıldı. İlkokul kategorisinde Mangala, Pentago, Equilibrio, Q-Bitz oyunları, ortaokul kategorisinde ise Mangala, Reversi, Pentago, Kulami oyunları düzenlendi.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrenciler için madalya töreni düzenlendi. Öğrenciler ödüllerini Karaman'da bulunan özel bir Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mustafa Burak Demirer, Karaman İlyas Küçüker İlkokulu Müdürü Ersin Özkan ve öğretmenlerin elinden aldı.

Kaynak: AA