Karaman'da 20 koyunun telef olduğu sürüdeki 579 küçükbaş hayvanı köylüler kurtardı

Karaman'da 20 koyunun telef olduğu sürüdeki 579 küçükbaş hayvanı köylüler kurtardı Karaman merkeze bağlı Salur köyünde tipiye yakalanan sürüdeki 4'ü keçi 21 koyun donarak telef olurken, 579 koyun ise köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Karaman'da 20 koyunun telef olduğu sürüdeki 579 küçükbaş hayvanı köylüler kurtardı

KARAMAN - Karaman merkeze bağlı Salur köyünde tipiye yakalanan sürüdeki 4'ü keçi 21 koyun donarak telef olurken, 579 koyun ise köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde Karaman merkeze bağlı Salur köyünde koyunlarını meraya otlatmaya götüren Altay Güleç, dönüş yolunda koyunlarla birlikte biranda tipiye yakaladı. Tipiye yakalanan sürünün köy yerine başka yöne gitmesi üzerine sürüyü kontrol edemeyen Güleç, hemen köylüleri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine köylüler traktörleri ile sürünün bulunduğu yere gitti. Daha sonra koyunlar traktör römorklarına yüklenerek köye getirilirken, 21 küçükbaş hayvan donarak telef oldu.

O anları anlatan koyunların sahibi Altay Güleç, "Amcam ile birlikte toplam 600 koyunumuz vardı. 4'ü keçi toplam 21 küçükbaş hayvanımız tipiden dolayı donarak telef oldu. Koyunları ağıldan çıkardık ve tipiye yakalandık. Şimdiye kadar benim başıma böyle bir şey gelmedi. Köye yaklaştığımız esnada koyunlar bir anda yön değiştirdi ve hakkından gelemedik. Sonra köylülerden yardım istedik. Köylülerimizin yardımıyla koyunları traktör römorklarına doldurarak getirebildik. Yoksa hiç birini kurtaramazdık "diye konuştu.

(ARD-MD-AH-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI