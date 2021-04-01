Karaman'da 2 köy, karantinaya alındı
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Karaman'da 2 köy, karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ - Haberler | Güncel
Karaman'da 2 köy, karantinaya alındı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesine bağlı Aşağıçağlar ve Yukarıçağlar köyleri, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesine bağlı Aşağıçağlar ve Yukarıçağlar köyleri, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine Aşağıçağlar ve Yukarıçağlar köylerinin karantinaya alınmasına karar verdi. Köylerde dün saat 21.00 itibarıyla başlayan karantina uygulaması, 10 gün sürecek. Jandarma ekipleri, her iki köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. 

 


Karaman'da 2 köy, karantinaya alındı
Karaman'da 2 köy, karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ

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