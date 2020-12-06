2 katlı binanın kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
06.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:25
Karaman'da 2 katlı binanın bitişiğindeki kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaman'da 2 katlı binanın bitişiğindeki kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 1933. Sokak'taki 2 katlı binanın dışında bulunan kazan dairesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kazan dairesinde büyüyen yangın, bitişiğindeki 2 katlı binayı da sardı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal