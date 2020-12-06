2 katlı binanın kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2 katlı binanın kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

06.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:25

Karaman'da 2 katlı binanın bitişiğindeki kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaman'da 2 katlı binanın bitişiğindeki kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 1933. Sokak'taki 2 katlı binanın dışında bulunan kazan dairesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kazan dairesinde büyüyen yangın, bitişiğindeki 2 katlı binayı da sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.

2 katlı binanın kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
2 katlı binanın kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
2 katlı binanın kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
2 katlı binanın kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

İlgili Haberler

İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
Evde çıkan yangın hasara neden oldu
Evde çıkan yangın hasara neden oldu
Halk otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu
Halk otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ali Babacan Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ruhi Sarı Acun Ilıcalı Demet Akalın Eser Yenenler
Spor Necip Uysal Mbaye Diagne Ahmet Nur Çebi Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 katlı binanın kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 10:25:15. #1.15#
title