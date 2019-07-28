KARAMAN BELEDİYE BAŞKANI, MOBİL PTT'NİN, SABİT ŞUBEYE DÖNÜŞMESİNİ İSTİYOR

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Güneyyurt Belde Belediye Başkanı Ahmet Arı, PTT'nin mobil olarak hizmet veren şubesinin, sabit şubeye dönüşmesini istiyor. Arı, PTT için bina tahsis etmek istediklerini; ancak isteklerinin kabul görmeyip, mobil olarak devam ettiğini söyledi. Ermenek'in Güneyyurt Beldesi'nde, PTT 2 yıldın mobil araçtan hizmet veriyor. Belde halkı ve Belediye Başkanı Ahmet Arı, mobil şubenin, sabit şubeye dönüşmesini istiyor. Belediye Başkanı Arı, şunları söyledi

PTT mobil aracıyla 2 yıldır beldemize hizmet veriyor. Fakat halkımız bazı konularda rahatsız. Öncelikle yol kenarı olduğu için trafik acısından sorun yaratıyor. Diğer bir hususta halkımız, yazın sıcakta güneş altında, kışın soğukta dışarı da hizmet almak zorunda kalıyor. PTT için belediye olarak yeni hizmet binası yaptık ve tahsis etmek istiyoruz. Ama gelmiyorlar. PTT müdürüyle de görüştük, mobil araç için 17 bin lira kira verdiklerini söylüyorlar. Biz ücretsiz tahsis ediyoruz, yine de gelmiyorlar.

Belde halkından Mesut Öztürk de, PTT'nin mobil şubesi sayesinde maaşlarını ve bazı resmi evrakları göndermek için ilçeye gitmeden yapabildiklerini belirtti. Memnun oldukları kadar, mobil hizmet etmesi nedeniyle şikayetçi olduklarını ifade eden Öztürk, Her ayın 1 ve 15'inde mobil şubenin önünde 100-150 kişi işlem yapmak için bekliyor. Ancak yazın sıcakta, kışında soğukta beklemek zorunda kalıyor. Buna bir çözüm bulunması gerekir. dedi.

Kaynak: DHA