Karaköprü'de belediye çalışanlarına Kovid-19 aşısı
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Karaköprü'de belediye çalışanlarına Kovid-19 aşısı

Karaköprü'de belediye çalışanlarına Kovid-19 aşısı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Karaköprü Belediyesi personelinin aşılanmasına başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Karaköprü Belediyesi personelinin aşılanmasına başlandı.

Yaşam Sokağı'nda kurulan stantta aşı işlemleri gerçekleştirilen belediye çalışanlarını ziyaret eden Başkan Metin Baydilli de aşısını yaptırdı.

Baydilli, normalleşme kapsamında aşının önemine işaret ederek, "İlçe Sağlık Müdürlüğümüz sağ olsunlar aşıyı ayağımıza getirdi. Meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve aşı olmayan tüm personelimizle aşımızı olduk. Tüm vatandaşlarımıza da kendi sağlıkları ve salgının geride kalması için aşı olmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baydilli, sağlık çalışanlarına da emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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