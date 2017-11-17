Karakol Duvarlarına Kentin Değerlerini Resmettiler

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde bulunan Kapısuyu Jandarma Karakolunun duvarlarına kentin değerleri resmedildi.



Samandağ Kaymakamlığı öncülüğünde Kapısuyu Jandarma Karakolu yürütücülüğünde başlatılan proje kapsamında, sahilde yer alan karakolun dış duvarlarına bir grup resim öğretmeni tarafından caretta caretta, Titus Tüneli, Beşikli Mağara, mozaik, göçmen kuşlar ve türbe gibi unsurlar çizildi.



"Hatay'ın Kültür Duvarı" ismi verilen çalışma bölgeye gelen vatandaşların yanı sıra turistlerin ilgisini çekti.



Karakolun iç duvarına ise "Çanakkale Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk" ismi verilen çalışmayla o dönemi tasvir eden figürler çizildi.



Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, yaklaşık 2 ay süren çalışmayı yerinde inceleyerek öğretmenlere teşekkür etti.



Kaymakam Çelik, çalışmadaki amaçlarının, tarihi ve zengin Hatay kültürünü resmi kurumların duvarlarına resmederek hem geçmişi hem de kent kültürünü vatandaşlara anlatmak olduğunu kaydetti.