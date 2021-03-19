Karakeçili'de cuma namazı öncesi cemaate "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi
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Karakeçili'de cuma namazı öncesi cemaate "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi

19.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:27
Karakeçili'de cuma namazı öncesi cemaate

Karakeçili ilçesinde "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında cuma namazı öncesi cemaate "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Karakeçili ilçesinde "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında cuma namazı öncesi cemaate "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde namaz öncesi, Karakeçili Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Osman Aydemir tarafından vatandaşlara afet öncesi, sırası ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini anlatıldı.

Aydemir, halkın afetler konusunda bilgi sahibi olması gerektiğini ve böylece toplumun herhangi bir afet veya acil durumda doğru davranışları uygulayabileceğini ifade etti.

Toplumun büyük bir afetle baş edebilme becerisinin büyük ölçüde toplumun afetlere hazırlık konusunda bilgi sahibi olmasına bağlı olduğunu aktaran Aydemir, afet ve acil durum çantasının da her evde bulunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Avan

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