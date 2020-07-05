Karaismailoğlu: "Çamlıbel Balıkçı Barınağını Mersin'e yakışır bir şekilde elden geçirmek için proje... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun barınağı ziyareti Bakan Karaismailoğlu'nu karşılayanlar Bakan Karaismailoğlu'nun konuşması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'nın konuşması MERSİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıbel Balıkçı Barınağı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun barınağı ziyareti Bakan Karaismailoğlu'nu karşılayanlar Bakan Karaismailoğlu'nun konuşması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'nın konuşması MERSİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıbel Balıkçı Barınağı ile Karaduvar Barınağı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaynak: AA