Karaisalı Kaymakamı Kumcu'dan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Haberler
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Karaisalı Kaymakamı Kumcu'dan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Karaisalı Kaymakamı Kumcu'dan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

KARAİSALI, ADANA (AA) - Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kumcu, ziyaretinde AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.

Çalışmalarından dolayı AA'yı tebrik eden Kumcu, personele de görevlerinde başarılar diledi.

Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Kumcu'yu bilgilendirdi.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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