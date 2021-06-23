Karaisalı'da yabani incir ağaçları aşılanıyor
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Karaisalı'da yabani incir ağaçları aşılanıyor

Karaisalı'da yabani incir ağaçları aşılanıyor
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, belediye tarafından yabani incir ağaçlarına aşılama çalışması başlatıldı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, belediye tarafından yabani incir ağaçlarına aşılama çalışması başlatıldı.

Karaisalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Karaisalı-Yerköprü-Varda Köprüsü yolu üzerinde bulunan yabani incir ağaçları aşılanıyor.

Aşılamayla hem doğanın korunması hem de yabani hayvanların ağaçların meyvelerinden beslenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, doğadaki yabani meyve ağaçlarının mevsimi geldiğinde aşılanması gerektiğini belirtti.

Herkesin doğaya sahip çıkması gerektiğinin önemine işaret eden Aslan, yaptıkları çalışmayla doğayı korumanın yanı sıra yabani hayvanların da düşünüldüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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