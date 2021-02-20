Karaisalı'da vana hırsızları denetim sırasında yakalandı
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Karaisalı'da vana hırsızları denetim sırasında yakalandı

20.02.2021 17:48 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:52
Karaisalı'da vana hırsızları denetim sırasında yakalandı

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait su vanaları ile su deposu kapaklarını çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı denetim sırasında yakalandı.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait su vanaları ile su deposu kapaklarını çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı denetim sırasında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi'nde yaptıkları devriye sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, ASKİ'ye ait oksijen tüpü, kaynak makinası, su deposu kapakları ve su vanası bulundu. Araçtaki şüpheliler A.K. ve H.Ö. gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven ÖZGÜL

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