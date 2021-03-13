KARAHAN ÇANTAY'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ
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KARAHAN ÇANTAY'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

13.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:02

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çantay'ın cenazesi THY'nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul'a getirildi. Karahan Çantay'ın cenazesinin İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çantay'ın cenazesinin daha sonra Ankara'ya götürülerek toprağa verilmesi bekleniyor.

KARAHAN ÇANTAY'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ
KARAHAN ÇANTAY'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ
KARAHAN ÇANTAY'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ
KARAHAN ÇANTAY'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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