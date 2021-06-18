Karahallı Kırkyaren Köyünden Halil Aydın

Karahallı Kırkyaren köyünden Osman Aydın ve Cemile Aydın'ın oğlu, Ceylan Aydın'ın Eşi, Ümit Aydın, Elvan Küçükkarahan ve Elçin Gül'ün Babaları, Halil Aydın vefat etmiştir.

Karahallı Kırkyaren köyünden Osman Aydın ve Cemile Aydın'ın oğlu, Ceylan Aydın'ın Eşi, Ümit Aydın, Elvan Küçükkarahan ve Elçin Gül'ün Babaları, Halil Aydın vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazına müteakip Yücetepe Camiinden alınarak Şekerevleri Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 18/06/2021

Kaynak: Habermetre