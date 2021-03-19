KaragümrükKayserispor maçının VAR hakemi Ali Palabıyık
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KaragümrükKayserispor maçının VAR hakemi Ali Palabıyık

19.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:10
KaragümrükKayserispor maçının VAR hakemi Ali Palabıyık

Hes Kablo Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Ali Palabıyık oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Ali Palabıyık oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Hes Kablo Kayserispor, bugün deplasmanda Fatih Karagümrük' konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Bülent Birincioğlu. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Ali Palabıyık oturacak. Palabıyık'a, AVAR olarak Ekrem Kan eşlik edecek. - KAYSERİ

KaragümrükKayserispor maçının VAR hakemi Ali Palabıyık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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