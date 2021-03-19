KaragümrükKayserispor maçının VAR hakemi Ali Palabıyık
19.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:10
Hes Kablo Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Ali Palabıyık oldu.
Hes Kablo Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Ali Palabıyık oldu.
Süper Lig'in 31. haftasında Hes Kablo Kayserispor, bugün deplasmanda Fatih Karagümrük' konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Bülent Birincioğlu. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Ali Palabıyık oturacak. Palabıyık'a, AVAR olarak Ekrem Kan eşlik edecek. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı