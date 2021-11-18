ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Barosu, 9-14 yaş grubundaki çocuklara geleneksel tiyatromuz Karagöz ve Hacivat aracılığıyla çocuk haklarını anlattı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Karagöz ve Hacivat ile Çocuk Hakları" etkinliğinde, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuklara tanınan ve çocukların temel hakkı olan ayrımcılık yasağı, çocuğun üstün yararı, yaşama hakkı, katılım- gelişim hakkı gibi haklar anlatıldı. İki ayrı seansta çocuklar ile buluşan oyun yazarı ve yönetmeni Ufuk Durmaz, gösterinin sonrasında çocuklara Karagöz ve Hacivat oyununun nasıl icra edildiğini de anlattı.

Çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli bir etkinlik düzenlemek için bir araya geldiklerini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Özel Gereksinimliler Şube Müdürü Selim Öztop ve Eskişehir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. İdil Burcu Polat, Çocukların haklarını bilerek büyümesi ve onları korumak için çalışmalarının daima süreceğini ifade etti.

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