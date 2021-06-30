Karagöl Yaylası, kampçıları ağırlıyor
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Karagöl Yaylası, kampçıları ağırlıyor

Karagöl Yaylası, kampçıları ağırlıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesindeki Karagöl Yaylası, kampçıların tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Beypazarı ilçesindeki Karagöl Yaylası, kampçıların tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

1550 rakımlı yayla, göleti ve doğal güzelliği ile insanları kendine çekmeye devam ediyor.

Tunahan Oruç, Ahmet Tanrıseven ve Sinan Gürbüz, göl manzarasına karşı çadır kurarak, kamp ortamının keyfini yaşadı.

Ahmet Tanrıseven, "Daha önce buraya gelmemiştik. Bundan sonra her yıl gelerek burada çadır kampı yapacağız. Sabah mis gibi çam kokusu var. Göletin etrafında turumuzu atıyoruz. Sonra çadırlarımızın önünde semaverde demlediğimiz çayı içmeye başlıyoruz. Nasip olursa hafta sonuna kadar burada kalacağız. Karagöl, gerek göletiyle gerek yaylasıyla gerek rakım olarak çok önemli bir bölge. Daha önceleri de burada çok çadır kamp kuranlar olmuş. Biz kışın da gelmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Tunahan Oruç da "Eğriova Yaylasını da bize çok övdüler. Nasip olursa o güzelliği de çadır kampı kurarak görmeye çalışacağız." dedi.

Karagöl Yaylası, kampçıları ağırlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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