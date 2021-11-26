Karadere havzasındaki içme suyu, arıtma tesisine ulaştı - Haberler
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Karadere havzasındaki içme suyu, arıtma tesisine ulaştı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Karadere havzasındaki içme suyu, arıtma tesisine ulaştı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Söz verdiğimiz zamanda söz verdiğimiz şekli ile bu büyük projeyi tamamladık.

BOLU (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Söz verdiğimiz zamanda söz verdiğimiz şekli ile bu büyük projeyi tamamladık. Bu gurur Bolu halkınındır." dedi.

Metin, AA muhabirine, 2019 yılında çalışmalara başlanılan Karadere İçmesuyu İsale Hattı işinde tüm imalatların tamamlandığını, Karadere havzasında bulunan memba kalitesindeki suların arıtma tesisine ulaştığını belirtti.

Yapımına yaklaşık 2,5 yıl önce başlanan Karadere projesinde artık son dokunuşların yapıldığını ifade eden Metin, "Tüm imalatlarımızı tamamladık, şehir şebekesine kademeli olarak suyu veriyoruz, şu an isale hattında testlerimiz devam etmekte." diye konuştu.

Kısa süre içerisinde belediyeye tesisin devrini gerçekleştireceklerini aktaran Metin, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile bu projeyi takip etmek Bolu'nun bir evladı olarak bize düştü. Bolu için bir rüya olarak nitelendirilen bu projede başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz zamanda söz verdiğimiz şekli ile bu büyük projeyi tamamladık. Bu gurur Bolu halkınındır." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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