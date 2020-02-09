Karadeniz'in doğasıyla bütünleşen tarihi konak müzeye dönüşüyor

09.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:06

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde kale kalıntıları üzerindeki tarihi Hazinedaroğlu Konağı, bölge yaşamının sunulacağı kent müzesine dönüşüyor.

Karadeniz kıyısındaki doğal güzelliklerin içinde yer alan Bolaman Kalesi, Bizans döneminde temeli atılarak gözetleme ve karakol görevini yürütmek üzere inşa edildi.

Kesme taşlardan oluşan kalenin kalıntıları üzerine ise 18. yüzyılda ahşap konak yapıldı. Çift cumbalı olan ve bölgenin mimari özelliğini yansıtan konak, Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına uygun onarıldı.

Bir süre restoran olarak hizmet veren Hazinedaroğlu Konağı'nın, tarihi ve turistik açıdan kent müzesi haline getirilmesi için çalışmalara başlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, kale üzerine yapılmış konağın, denizle doğanın birleştiği noktada önemli bir eser olduğunu söyledi.

Konağın, yörenin özgün ve sıra dışı mimarisine sahip olduğunu belirten Toparlak, "O kale üzerine yerleştirilmiş, tamamen alttaki taşıyıcıları kale taşları. Kale taşlarının üzerine monte edilmiş. Uzun süre konak olarak kullanılmış. Daha sonra Bakanlığımızın katkılarıyla restorasyon işlemlerini tamamladık. Ardından bir müddet burası restoran amaçlı kullanıldı." diye konuştu.

Toparlak, Hazinedaroğlu Konağı'nın, kent müzesi olarak kullanılması noktasındaki çalışmaların devam ettiğini anlattı.

"Bölgemizin hafızasının bulunduğu bir merkez olacak"

Söz konusu yer için hazırlanan rölöve restorasyon projesinin onaylandığı bilgisini veren Toparlak, müze için teşhir tanzim projesinin hazırlandığını ve bittikten sonra uygulamasına geçileceğini dile getirdi.

Toparlak, mülkiyeti Ordu Üniversitesinde olan konağın Fatsa Belediyesine tahsis edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Belediye olarak teşhir tanzim imalatı yapılacak. Daha sonra burası bölgenin en otantik, aslına uygun, o Bolaman koyu içinde müze olacak. Yörenin en güzel pidesinin sunulduğu bir alan. Denizin içinde pide yiyorsunuz. O güzelliğin içinde de tarihle ve doğayla buluşmak keyifli bir alışkanlık haline gelecek. İnşallah bütün misafirlerimizi orada ağırlayacağız."

Kent müzelerinin, alandan toplanacak eserlerle ortaya çıktığını anlatan Toparlak, teknik anlamda altyapı çalışmaları tamamlanan müzenin, bir sonraki yıl açılmasının planlandığını kaydetti.

Toparlak, kent müzesinde yöreye ait tarımsal aletlerden el sanatlarına kadar ne varsa onlarla buluşulacağını vurgulayarak, "Bu bölgede yaşama dair geçmişten günümüze kadar değerlerimizin buluştuğu bir merkez olacak. Bölgemizin hafızasının bulunduğu bir merkez olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA