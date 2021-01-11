Karadeniz FM frekansı kaç? Karadeniz FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Karadeniz FM radyo frekans numarası!
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Karadeniz FM frekansı kaç? Karadeniz FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Karadeniz FM radyo frekans numarası!

11.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:34
Karadeniz FM frekansı kaç? Karadeniz FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Karadeniz FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Karadeniz FM frekans numarası kaçtır? Karadeniz FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Karadeniz FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Karadeniz FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Karadeniz FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Karadeniz FM frekans numaraları!

KARADENİZ FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Karadeniz FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

98.2 : İstanbul

Karadeniz FM Uydu Frekansı:

Türksat 3A Frekans:12.792 MHZ

Sembol: 30.000 - V/Dikey

Karadeniz FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Karadeniz FM radyosunu açabilirsiniz.

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