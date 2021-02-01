Karadeniz'de sıcak saatler! Rus savaş uçağından ABD'nin güdümlü füze destroyerine taciz

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook'u Karadeniz'de göreve başlatmasının ardından Rusya'dan ABD'yi tedirgin edecek karşı hamleler gelmeye devam ediyor. Kırım kıyılarına Bastion füze sistemlerini yerleştiren Rusya'ya ait bir savaş uçağı ABD savaş gemisinin yakınında alçak uçuş yaptı. Taciz anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Rusya'ya ait savaş uçağı Karadeniz'de faaliyetlerini sürdüren ABD'nin güdümlü füze destroyerinin yakınında alçak uçuş yaptı.

RUSYA ABD'NİN SAVAŞ GEMİSİ HAMLESİNE ANINDA YANIT VERDİ

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook'un Karadeniz'e ulaşıp görevine başlamasının ardından Rusya'dan Karadeniz kıyılarında ABD'yi tedirgin eden hamleler gelmeye devam ediyor. 25 Ocak'ta, Karadeniz'e ulaşmasından sonra Rus hava kuvvetlerine ait SU-30 ve SU-24 tipi savaş uçakları ABD gemisinin her hareketini yakından takip ediyor. Rusya'nın bir sonraki hamlesi ise Kırım kıyılarına "Bastion" kıyı füze sistemlerini yerleştirmek oldu.

RUS SAVAŞ UÇAĞI HIZLA GEMİNİN YANINDAN GEÇTİ

Karadeniz'de, ABD'nin varlığından oldukça rahatsız olan Rusya tarafından yeni bir adım daha geldi. USS Donald Cook savaş gemisinden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Rus hava kuvvetlerine ait SU-24 tipi savaş uçağı alçak uçuş yaptı. Rus uçağı, Karadeniz'de ilerleyen ABD gemisinin bulunduğu noktaya alçaldıktan sonra hızla geminin hemen yanından geçti. Rus uçağının tehlikeli yakınlaşması gemideki ABD askerleri tarafından da izlendi.