Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
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Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Rus savaş gemisi, Karadeniz'de Rusya sınırına 3 kilometre yaklaşan bir İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı. Bu hamle sonrası İngiliz savaş gemisi Rus karasularını terk ederken, İngiltere'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İngiltere ile Rusya arasında Karadeniz gerilimi sürüyor. Rus Haber Ajansı RIA'nın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'e geçen İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açıldı.

SINIRA 3 KİLOMETRE KADAR YAKLAŞTI

Karadeniz Filosu, sınır muhafızlarıyla birlikte, Rusya sınırına 3 kilometre yaklaşan bir İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı. Açıklamada "Karadeniz Filosu ve Rusya FSB Sınır Servisi'nin ortak eylemleriyle, Defender destroyeri Rusya Federasyonu karasularının sınırlarını terk etti" ifadeleri kullanıldı.

İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ GERİ ÇEKİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrularken, İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması için Su-24M savaş uçaklarının da kullanıldığı bilgisini paylaştı. Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiliz savaş gemisi Rus karasularını terk etti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, NATO'nun Rus karasuları yakınlarında faaliyetlerinde kayda değer artış olduğunu belirtti ve provokatif olarak nitelediği eylemleri kınadı. Konuyla ilgili İngiltere'den henüz bir açıklama gelmedi.

Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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