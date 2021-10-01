Karadeniz'de 'palamut' kendini gösterdi

Zor bir mesleği yaptıklarını söyleyen tekne görevlisi Mirhat Beşik de, "Kar kış demeden, daha çok balık yakalamak için çabalıyoruz. Yeri geliyor 5- 10 gün karaya hiç ayak basmıyoruz. Zor bir meslek ama güzel yanları da var. Hazır ol, komutunu alınca ağ sermeye başlıyoruz ve sonrasında 2-3 saat sürecek bir tempoyla balığı tekneye alıyoruz" ifadelerini kullandı.