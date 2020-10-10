Karadeniz'de dev dalgalar oluştu, deniz yola taştı
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Karadeniz'de dev dalgalar oluştu, deniz yola taştı

10.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 10.10.2020 10:38

- Karadeniz'de dev dalgalar oluştu, deniz yola taştı Samsun'da dev dalgalar taşları yola fırlattı Samsun'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar yükselince deniz yola taştı.

- Karadeniz'de dev dalgalar oluştu, deniz yola taştı

Samsun'da dev dalgalar taşları yola fırlattı

SAMSUN - Samsun'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar yükselince deniz yola taştı.

Karadeniz'deki şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Metrelerce yükseğe çıkan dalgalar kıyıları dövdü. Samsun'un Atakum ilçe sahilinde dev dalgalar taşları yola savurdu.

Sahil şeridini dolduran deniz suları sahili denize kattı. Her akşam binlerce insanın yürüyüş yapmak için kullandığı sahil yolunu kaplayan deniz suyu ve taşlar nedeniyle vatandaşlar uzaktan dalgaları izledi. Sabah saatlerinde fırtınanın etkisi azaldı.

Günün aydınlanmasıyla birlikte fırtınanın oluşturduğu etki sahil şeridinde gözlemlendi.

Karadeniz'de dev dalgalar oluştu, deniz yola taştı
Karadeniz'de dev dalgalar oluştu, deniz yola taştı
Karadeniz'de dev dalgalar oluştu, deniz yola taştı
Karadeniz'de dev dalgalar oluştu, deniz yola taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

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