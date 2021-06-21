Karadeniz'de azalan midye popülasyonunun artırılması için Sinop'ta üretim tesisi kuruldu
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Karadeniz'de azalan midye popülasyonunun artırılması için Sinop'ta üretim tesisi kuruldu

Karadeniz'de azalan midye popülasyonunun artırılması için Sinop'ta üretim tesisi kuruldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Suyu süzerek beslenme yoluyla ortamdaki fitoplankton seviyesini, çevre için zararlı boyuta ulaşmadan engelleme özelliğine sahip olmalarıyla bilinen midyenin, Karadeniz'de azalan popülasyonunun artırılması için Sinop'ta üretim tesisi kuruldu.

Suyu süzerek beslenme yoluyla ortamdaki fitoplankton seviyesini, çevre için zararlı boyuta ulaşmadan engelleme özelliğine sahip olmalarıyla bilinen midyenin, Karadeniz'de azalan popülasyonunun artırılması için Sinop'ta üretim tesisi kuruldu.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesince kentte Demirciköy açıklarında oluşturulan ve midye üretimi yapmak isteyen girişimcilere örnek teşkil etmesi öngörülen tesiste yıllık 12 ton midye üretimi yapılması planlanıyor.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Yeşim Çelik, gazetecilere, Türkiye'de ilk kez bir üniversite bünyesinde böyle bir tesisin hayata geçirildiğini söyledi.

Çelik, aşırı avlanma ve deniz salyangozu nedeniyle son yıllarda Karadeniz'deki midye popülasyonunda azalma olduğuna işaret ederek, "Kurulumunu yaptığımız tesiste 3 tane 50 metrelik ana halatımız var. Bunlardan biri yavru, diğer ikisi besi toplama görevi yapacak. Dolasıyla 2 besi toplama halatımızdan yıllık ortalama 12 ton midye üretimi yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Tesisin ticari bir amaç gütmediğini belirten Çelik, "Midye üretimi yapmak isteyen girişimcilere örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Bu anlamda tüm girişimcilere yardımcı olmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Karadeniz'de azalan midye popülasyonunun artırılması için Sinop'ta üretim tesisi kuruldu
Karadeniz'de azalan midye popülasyonunun artırılması için Sinop'ta üretim tesisi kuruldu
Karadeniz'de azalan midye popülasyonunun artırılması için Sinop'ta üretim tesisi kuruldu
Karadeniz'de azalan midye popülasyonunun artırılması için Sinop'ta üretim tesisi kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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