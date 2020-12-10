Karacasu Belediyesi Alemler Mahallesi'nin taleplerini yerine getiriyor
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Karacasu Belediyesi Alemler Mahallesi'nin taleplerini yerine getiriyor

10.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:43
Karacasu Belediyesi Alemler Mahallesi'nin taleplerini yerine getiriyor

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Alemler Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında mahalle genelinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Alemler Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında mahalle genelinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karacasu Belediyesi tarafından mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Alemler Mahallesinde çalışmalarına hız verdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zeki İnal'a mahalle muhtarı Muhammet Dibek, Karacasu Belediyesi Genel Koordinatörü Gökhan Kurt ve vatandaşlarda eşlik etti. Ziyarette Başkan İnal vatandaşların taleplerini dinleyerek en kısa sürede yerine getirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. İnal "Alemler Mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında hemşerilerimizle istişarelerde bulunduk. Mevcut umumi tuvaletin yerinin değişmesi hususunda mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine yıkım çalışmalarına ekiplerimiz tarafından başlandı. Gerçekleşen çalışmaları koordinatörümüz ile yakından takip ettim. En kısa sürede yeni tuvaletin yapım çalışmalarına da ekiplerimiz başlayacaklar. Yine mahallemizin arazi yollarında da Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından devam eden çalışmaları yakından inceledim. Mahalle muhtarımız Muhammet Dibek ile istişare edip izlenecek güzergahı belirledik. Karacasu Belediyemizce yapılan çalışmaların Alemler Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Karacasu Belediyesi Alemler Mahallesi'nin taleplerini yerine getiriyor
Karacasu Belediyesi Alemler Mahallesi'nin taleplerini yerine getiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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