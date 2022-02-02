Karacadağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Karacadağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Karacadağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle kent genelinde yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, özellikle kar yağışının en fazla görüldüğü 1919 rakımlı Karacadağ eteklerine 500'er kilogram arpa ve yonca bıraktı.

Kınalı keklik, tilki, çakal ve yaban tavşanların bulunduğu bölgeye yem bırakma çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Karacadağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Karacadağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Karacadağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, kar, Güncel, Haber

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