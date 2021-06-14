Karacabey'in altyapı çalışmaları hız kesmiyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hasan Tahsin Vurgun ve müteahhit firma yetkilisi Murat Altınbaş ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede; Canbaz, Şahmelek, Gölecik ve Kedikaya mahallelerinde yapımı devam eden su deposu çalışmaları ve altyapı ile ilgili süren projeler değerlendirildi.

Karacabey, 14.06.2021 – Karacabey Belediyesi'nin 2021'i 'altyapı yılı' olarak ilan etmesinin ardından, kentte bu yöndeki çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hasan Tahsin Vurgun ve müteahhit firma yetkilisi Murat Altınbaş ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede; Canbaz, Şahmelek, Gölecik ve Kedikaya mahallelerinde yapımı devam eden su deposu çalışmaları ve altyapı ile ilgili süren projeler değerlendirildi.

Kırsal mahallere önemli katkı

Şube Müdürü Vurgun'dan, çalışmaları devam eden depolar hakkında bilgi alan Özkan, şehir içinde süren yenileme çalışmaları hakkında da kendisiyle değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Özkan yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Kedikaya, Şahmelek ve Gölecik mahallelerimizde ömrünü tamamlamış olan ve kapasiteye yeterlilik gösteremeyen su depoları için BUSKİ marifetiyle yenileme sürecine girilmişti. Bu 3 mahallemize 2500 tonluk yeni su depoları kazandırmak için çalışmalara başlamıştık. Ve bu çalışmalara ilaveten, Canbaz Mahallemizde 6 ay önce tamamlanan içme suyu şebekesi sonrası 300 tonluk bir depo için de çalışmalara başlanmıştı. Kısmetse Canbaz'daki deponun temmuz sonuna, diğer Şahmelek, Kedikaya ve Gölecik'teki depoların ise yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Özellikle 2500 tonluk depolar, diğer kırsal mahallelere de rezerv depo olarak hizmet verecek" dedi.

Kaynak: Bültenler